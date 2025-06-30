Мужчина сделал девушке предложение руки и сердца на концерте и впечатлил публику

Россиянин сделал возлюбленной предложение руки и сердца и впечатлил публику. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash Iptash.

На размещенных кадрах видно, как мужчина предложил своей девушке стать его женой на концерте VK Fest в Казани. Как только избранница дала положительный ответ, рядом стоящие люди стали аплодировать паре и снимать ее на камеру. «Вот такие внезапные романтические новости», — говорится в публикации.

В мае сообщалось, что итальянец уехал в Россию за возлюбленной и удивился. Иностранец признался, что проживание в России оказалось гораздо дешевле, чем на его родине.