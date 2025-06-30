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21:00, 30 июня 2025Моя страна

Россиянин сделал возлюбленной предложение руки и сердца и впечатлил публику

Мужчина сделал девушке предложение руки и сердца на концерте и впечатлил публику
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Россиянин сделал возлюбленной предложение руки и сердца и впечатлил публику. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash Iptash.

На размещенных кадрах видно, как мужчина предложил своей девушке стать его женой на концерте VK Fest в Казани. Как только избранница дала положительный ответ, рядом стоящие люди стали аплодировать паре и снимать ее на камеру. «Вот такие внезапные романтические новости», — говорится в публикации.

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