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08:52, 26 мая 2025Моя страна

Итальянец уехал в Россию за возлюбленной и удивился

Переехавший в Россию итальянец: Тут в 50 раз безопаснее, чем в Милане
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: WINDOW TO RUSSIA / YouTube

Гражданин Италии переехал в Россию вслед за своей возлюбленной — уроженкой Донбасса, и удивился местному менталитету. О своих впечатлениях о стране он рассказал в интервью YouTube-каналу Window to Russia.

Так, иностранец признался, что проживание в России оказалось гораздо дешевле, чем на его родине или в других европейских странах. По его словам, они с девушкой арендуют здесь хороший дом, тогда как за аналогичную сумму в Милане могли бы позволить себе лишь сарай.

Кроме того, он заявил об отличии в уровне безопасности. «Некоторые друзья или деловые партнеры спрашивают: "В России вообще безопасно?" Честно — тут в 50 раз безопаснее, чем в Милане», — поделился иностранец, отметив, что здесь спокойно можно оставить телефон без присмотра, не опасаясь за его сохранность, а в Европе всегда следует быть бдительным из-за высокого уровня преступности.

На его родине, по его словам, существует стереотип о русских — если человек говорит, что из «холодной» страны, то другие сразу думают, будто он неэмоциональный, немногословный и жесткий. «И это, конечно, далеко от правды», — заключил итальянец.

Ранее сообщалось, что популярный TikTok-блогер Артур Бабич, переехавший с Украины в Россию, сделал предложение своей девушке блогерше Ане Покров.

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