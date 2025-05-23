Переехавший с Украины в Россию популярный блогер решил жениться

Блогер Артур Бабич сделал предложение блогерше Ане Покров

Популярный TikTok-блогер Артур Бабич, переехавший с Украины в Россию, сделал предложение своей девушке блогерше Ане Покров (настоящее имя — Анна Покровская). О том, что он решил жениться, тиктокер рассказал в Telegram-канале.

«У меня больше нет девушки, потому что у меня появилась будущая жена», — написал Бабич. Блогер отметил, что и ранее пытался позвать возлюбленную замуж, однако «постоянно что-то шло не по плану».

Покров, в свою очередь, опубликовала в Telegram-канале ролик, на котором Бабич делает ей предложение. Она также показала на видео помолвочное кольцо.

Ранее Бабич рассказал, что подал документы на получение российского гражданства. Он также попросил журналистов перестать называть его украинским тиктокером.

Артур Бабич родился и вырос на Украине. Став популярным в TikTok, блогер переехал в Москву, где присоединился к TikTok-хаусу Dream Team. В 2022 году вместе с блогером Даней Милохиным он попытался исполнить государственный гимн Украины на стриме, после чего подвергся критике. Позднее стало известно, что Бабича потребовали привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. В сентябре 2024 года тиктокер дал интервью блогерше Лилии Абрамовой, в котором заявил, что готов отказаться от украинского гражданства и отслужить в российской армии.