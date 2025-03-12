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16:09, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Родившийся в одном городе с Зеленским блогер призвал не называть его украинским тиктокером

Тиктокер Бабич заявил, что подал документы на получение российского гражданства
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Популярный TikTok-блогер Артур Бабич, родившийся в Кривом Роге — том же городе, что и президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что подал документы на получение российского гражданства. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бабич опубликовал видео, снятое рядом с миграционным центром имени Сахарова. В подписи к ролику он указал, что подал документы на получение российского паспорта. «Поэтому, уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером», — призвал Бабич сотрудников СМИ.

Ранее стало известно, что Бабич решил поселиться в России навсегда. Он объяснил, что в стране ему легче создавать контент.

До этого блогер заявлял, что готов отказаться от гражданства Украины. По его словам, после возвращения из США он подал документы на вид на жительства в России.

Бабич участвовал в TikTok-объединения Dream Team House. В 2022 году вместе с другими блогерами TikTok-дома он переехал в Казахстан, а после этого — в США. Позднее он заявил, что жалеет о переезде в Соединенные Штаты. Этот поступок он назвал кринжом.

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