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13:33, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер с Украины навсегда поселился в России

Блогер Артур Бабич заявил, что навсегда переехал в Россию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Артур Бабич

Артур Бабич. Фото: РИА Новости

Популярный в России украинский TikTok-блогер Артур Бабич переехал в Россию. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, блогер собирается получить российский паспорт. Он также добавил, что переехал навсегда и не планирует уезжать за границу. Бабич объяснил, что в России ему легче создавать контент, кроме того, в стране живут его подписчики.

Ранее Бабич заявил, что готов отказаться от гражданства Украины и отслужить в Российской армии. Он уточнил, что по возвращении из США подал документы на российский вид на жительство.

Бабич был участником TikTok-объединения Dream Team House. В 2022 году он вместе с другими блогерами из TikTok-дома переехал в Казахстан, а позднее — в США. Позднее блогер заявил, что жалеет об отъезде в Соединенные Штаты. Он назвал этот поступок «испанским стыдом и кринжом».

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