Налоговая ликвидировала ИП популярного в России украинского блогера

Shot: налоговая ликвидировала ИП украинского блогера Артура Бабича

Налоговая ликвидировала ИП популярного в России украинского тиктокера Артура Бабича. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, Бабич больше не сможет жить и зарабатывать в России. У блогера закончилось разрешение на временное проживание в стране, после чего налоговая ликвидировала его ИП.

Отмечается, что ранее тиктокер пытался вернуться в Россию со своей девушкой — российской блогершей Аней Покров, но общественники требовали наказать его и привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.

В ноябре 2022 года Артур Бабич и блогер Даня Милохин попытались исполнить государственный гимн Украины на стриме. Бабич начал объяснять Милохину перевод текста гимна. Затем блогер запел еще раз, но не продвинулся дальше первой строчки.

Милохин, Бабич и другие TikTok-блогеры из команды Dream Team House уехали из России после того, как соцсеть приостановила работу на территории страны в марте 2022 года. Они переехали в Казахстан, а затем — в США.