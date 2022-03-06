TikTok приостановила работу в России из-за закона о фейках

Китайская социальная сеть TikTok заявила о приостановке деятельности в России после принятия закона о фейках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании в Twitter.

Самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и в свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности TikTok

В компании отметили, что служба обмена сообщениями затронута не будет. В TikTok добавили, что будут оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России для принятия решения о возобновлении работы социальной сети в полном объеме.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ), а также за призывы к антироссийским санкциям.

В Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Согласно ей, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей. Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Блокировка соцсетей в России

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook на территории России. До этого компания Meta отказалась исполнить решение российских властей о снятии ограничений с аккаунтов.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что Facebook стал инструментом информационной войны, по сути, отделом пропаганды. Он предположил, что аудитория социальной сети перейдет на другие платформы и мессенджеры.

Также Роскомнадзор начал блокировать Twitter на территории России. До этого, 2 марта, социальная сеть заявила, что намерена ограничить доступ к государственным СМИ России после того, как Евросоюз запретил трансляцию и распространение контента российских изданий Sputnik и RT на территории Европы.

5 марта стало известно, что Instagram приостановил продажу контекстной рекламы в России. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов указал, что эта мера была принята, чтобы избежать блокировки по аналогии с Facebook.

Google также приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России. Речь идет, в частности, о рекламе в поиске, на YouTube и у сторонних партнеров. Отмечается, что решение было принято в свете исключительных обстоятельств.

3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков в рекламе. Регулятор заявил, что подобные рекламные сообщения появляются на YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российских юзеров «искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений».

