Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook (Meta Platforms) на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как объяснили в Роскомнадзоре, такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. Так, с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».

В ведомстве отметили, что такие ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

На момент написания новости доступ к соцсети через интернет-подключение как минимум двух из основных операторов мобильной связи недоступен.

Ожидаемое решение

25 февраля Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. Соответствующие меры осуществляются в связи с решением Генеральной прокуратуры России. Соцсети не сняли ограничения с аккаунтов российских СМИ и не объяснили причину.

Позднее один из вице-президентов Meta Ник Клегг заявил, что компания отказалась исполнять требования российских властей о снятии ограничений с аккаунтов СМИ в Facebook. «Российские власти приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат — они ограничили использование наших сервисов», — указал он.

После сообщения о блокировке соцсети в России Клегг пообещал, что Facebook «будет делать все возможное, чтобы восстановить работу на российской территории».

В Госдуме назвали Facebook «беспорядочным потоком фейков»

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн указал, что российские власти долго пытались убедить Facebook навести порядок, остановить беспорядочный поток фейков.

Блокировка Facebook будет наукой для других иностранных IT-гигантов Александр Хинштейн депутат Госдумы

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что Facebook стал инструментом информационной войны, по сути, отделом пропаганды. Он предположил, что аудитория социальной сети перейдет на другие платформы и мессенджеры.

Закон о фейках про российских военных

Вечером 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ), а также за призывы к антироссийским санкциям. Отмечается, что в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Согласно ей, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой объяснил работу нового закона. Он отметил, что для предъявления обвинений нужно изначально доказать мотив и умысел человека. Например, если он заранее знал, что информация, которую распространяет, — это фейк. «Есть еще вторая диспозиция — что это делается группой лиц со специальной постановкой», — заявил Луговой. По его словам, этим будут заниматься органы следствия.