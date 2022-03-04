Депутат Госдумы объяснил новый закон о фейках о действиях военнослужащих

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой объяснил работу нового закона о фейках о действиях российских военнослужащих. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как отметил парламентарий, для предъявления обвинений нужно изначально доказать мотив и умысел человека. Например, если он заранее знал, что информация, которую распространяет, — это фейк. «Есть еще вторая диспозиция — что это делается группой лиц со специальной постановкой», — заявил Луговой. По его словам, этим будут заниматься органы следствия.

Ранее депутаты Госдумы единогласно одобрили законопроект о введении наказания за фейки о действиях ВС России. Документ, вносящий изменения в Уголовный кодекс РФ, парламентарии одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

25 февраля Общественная палата заявила о массовом распространении фейков в соцсетях и мессенджерах, появление которых связано с началом военной спецоперации по защите Донбасса.