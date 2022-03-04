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Госдума одобрила законопроект о наказании за фейки о Вооруженных силах

Госдума одобрила законопроект о наказании до 15 лет колонии за фейки о ВС России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Госдума единогласно одобрила законопроект о введении наказания за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом в пятницу, 4 марта, пишет «Интерфакс».

Согласно документу, за распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

За распространение фейка с использованием служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств наказание составит от пяти до 10 лет лишения свободы. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс, парламентарии одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

25 февраля Общественная палата сообщила о массовом распространении фейков в социальных сетях и мессенджерах. Их появление связано с началом военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно 24 февраля после обращения президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в ДНР и ЛНР.

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Евгения Куликова
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