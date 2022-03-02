Минобороны впервые раскрыло потери российских войск в ходе операции на Украине

Министерство обороны России впервые раскрыло потери, которые понесли российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. По данным ведомства, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, также ранены более полутора тысяч, рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», — сообщил он.

498 российских военных погибли за время операции на Украине, по данным Минобороны России

Есть ли среди россиян пленные, Конашенков не сообщил. Он подчеркнул, что в операции не принимают участие срочники или курсанты.

«Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки — это целенаправленная дезинформация», — заявил Конашенков.

В Минобороны также оценили потери со стороны Украины

По словам Конашенкова, потери украинской стороны существенно выше. «Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека», — сказал представитель Минобороны.

2870 человек составили потери Украины, по данным Минобороны России

Всего за время операции российские силы поразили 1533 объекта на территории Украины, в том числе 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны, таких как С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 52 радиолокационные станции.

По словам представителя Минобороны, в ходе боев уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий артиллерии и минометов, 336 автомобилей и 47 дронов.

Конашенков перечислил населенные пункты, над которыми установили контроль Россия, ЛНР и ДНР

Представитель Минобороны заявил, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Попово, Новогоровка, Новомихайловка и Любимовка.

Также он заявил, что силами ЛНР установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка и Боровеньки. Кроме того, группировка ДНР, по его словам, сомкнула кольцо блокирования вокруг Мариуполя, а также взяты под контроль Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское.

«Все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь — Широкино», — сказал он.

Такие же коридоры безопасности созданы для выхода из Киева, который можно покинуть в направлении Василькова, и на юго-западе Харькова — в направлении на Люботин, заявил Конашенков.

«По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород, — сказал он. — По сути дела, их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины (...) через территорию, где ведутся активные боевые действия».

Кроме того, он заявил об уничтожении «джихад-мобилей» российскими войсками, а также уничтожении почти 20 единиц техники и почти двух сотен националистов силами двух российских танковых расчетов.

«Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих», — заключил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.