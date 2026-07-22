Тысячи россиян лишились света

Во Владивостоке более 13 тысяч человек остались без электричества

Во Владивостоке тысячи людей лишились света из-за аварии. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 22 июля, на подстанции «Улисс». В результате без электричества остались более 13 тысяч россиян. Отключение затронуло дома на улицах Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Калинина, Можжевеловая и Окатовая.

В надзорном ведомстве отметили, что будут контролировать проведение аварийно-восстановительных работ. «Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии», — говорится в публикации.

Ранее без света остались тысячи жителей Алтайского края. Причиной стал мощный шторм, который обрушился на российский регион. После удара стихии электроснабжения лишились 44 населенных пункта и более 6 тысяч домов в Краснощековском и Чарышском районах.