Футболист «Зенита» рассказал о похудении

Игрок «Зенита» Александр Соболев заявил, что похудел на четыре килограмма

Футболист «Зенита» Александр Соболев рассказал о похудении. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Работаю с нутрициологом, скинул порядка 4 килограммов. Сейчас держу 88 килограммов. Возможно, хотя не факт, что это продлит мою карьеру — хочется играть на самом высоком уровне как можно дольше и завоевывать трофеи», — сказал Соболев.

18 июля «Зенит» завоевал десятый в истории Суперкубок России. Петербуржцы со счетом 2:1 переиграли «Спартак». Соболев сравнял счет в конце второго тайма, а также реализовал решающий одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти.

После забитого гола Соболев подбежал к трибуне с болельщиками красно-белых и стал махать руками. «Полетели бутылки. Думаю, они увидели, что я подустал. Хотели, чтобы я попил. Я поступил совсем неправильно. Но была 95-я минута, мы проигрывали. Эмоции зашкаливали. Так делать было нельзя, все понимаю. Но понимаю, когда эмоции уже утихли», — так оценил игрок свое поведение.