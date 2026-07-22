Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:11, 22 июля 2026Спорт

Футболист «Зенита» рассказал о похудении

Игрок «Зенита» Александр Соболев заявил, что похудел на четыре килограмма
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Футболист «Зенита» Александр Соболев рассказал о похудении. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Работаю с нутрициологом, скинул порядка 4 килограммов. Сейчас держу 88 килограммов. Возможно, хотя не факт, что это продлит мою карьеру — хочется играть на самом высоком уровне как можно дольше и завоевывать трофеи», — сказал Соболев.

18 июля «Зенит» завоевал десятый в истории Суперкубок России. Петербуржцы со счетом 2:1 переиграли «Спартак». Соболев сравнял счет в конце второго тайма, а также реализовал решающий одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти.

После забитого гола Соболев подбежал к трибуне с болельщиками красно-белых и стал махать руками. «Полетели бутылки. Думаю, они увидели, что я подустал. Хотели, чтобы я попил. Я поступил совсем неправильно. Но была 95-я минута, мы проигрывали. Эмоции зашкаливали. Так делать было нельзя, все понимаю. Но понимаю, когда эмоции уже утихли», — так оценил игрок свое поведение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Обстановка на загоревшемся из-за атаки ВСУ складском комплексе в Краснодаре изменилась
    Спонсоров Украины призвали беспокоиться из-за решений Зеленского
    Владелец напавшей на внука Дарьи Донцовой собаки рассказал свою версию произошедшего
    Футболист «Зенита» рассказал о похудении
    Появилось видео начала конфликта российских туристок с мужчиной в Грузии
    В центре Киева свиные головы и внутренности подбросили ко входу в популярное заведение
    Иран ответил на угрозы США атаковать ядерные объекты
    Раскрыта дальность неуязвимого для РЭБ дрона «КВН»
    Россиянам раскрыли опасность ипотечных каникул
    ВС России нанесли мощный удар по Харькову
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok