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07:01, 19 июля 2026Спорт

Форвард «Зенита» оценил свое поведение во время стычки с игроками «Спартака»

Форвард «Зенита» Соболев оценил свое поведение во время стычки с игроками «Спартака»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Форвард «Зенита» Александр Соболев оценил свое поведение во время стычки с игроками «Спартака» в матче за Суперкубок России. Его слова приводит Sport24.

«Полетели бутылки. Думаю, они увидели, что я подустал. Хотели, чтобы я попил. Я поступил совсем неправильно. Но была 95-я минута, мы проигрывали. Эмоции зашкаливали. Так делать было нельзя, все понимаю. Но понимаю, когда эмоции уже утихли», — сказал Соболев.

Соболев сравнял счет на 98-й минуте, до этого его команда проигрывала 0:1. Он же стал автором победного пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

Для петербуржцев этот Суперкубок оказался десятым в клубной коллекции. В последний раз они выиграли данный трофей в 2024 году.

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