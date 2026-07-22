Обстановка на загоревшемся из-за атаки ВСУ складском комплексе в Краснодаре изменилась

Спасатели локализовали пожар на складском комплексе в Краснодаре

Спасатели локализовали пожар на складском комплексе в Краснодаре, который начался из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об изменении обстановки на объекте сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его заявление опубликовано в Telegram.

«Как мне доложили на оперативном штабе, пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке», — отметил Кондратьев.

Губернатор также указал, что на предприятии в Армавире спасатели полностью ликвидировали возгорание. По его информации, жертвой атаки ВСУ стал охранник объекта.