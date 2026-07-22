Появились кадры мощного пожара на складе в Краснодаре после атаки ВСУ

Оперштаб Краснодарского края опубликовал видео мощного пожара на складе

Оперштаб Краснодарского края опубликовал видео мощного пожара на складе в Краснодаре после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры появились в Telegram-канале оперативного штаба.

На выложенных оперштабом кадрах видно, что над зданием поднимается огромный столб дыма. Территорию вокруг горящего строения оцепили сотрудники полиции с автоматами.

В сообщении органа власти говорится, что к тушению складского комплекса привлекли уже 105 человек и 37 единиц техники.

Известно, что в результате падения обломков беспилотников ВСУ на складском комплексе пострадали три человека.