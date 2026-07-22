Число жертв атаки ВСУ на складской комплекс в Краснодаре увеличилось

Число жертв атаки ВСУ на складской комплекс в Краснодаре достигло двух

Получившая ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской комплекс в Краснодаре девушка не выжила. Об увеличении числа жертв удара украинских беспилотников сообщили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он уточнил, что девушки не стало в больнице.

«Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь», — указал Кондратьев.

ВСУ атаковали Краснодар в ночь на 22 июля. В результате налета дронов в городе загорелся складской комплекс. Как уточнил Кондратьев, пожар удалось локализовать.

Жители Краснодара заявили, что после удара ВСУ по объекту видели столб дыма, а также чувствовали запах гари. Власти обратились к гражданам и посоветовали пользоваться респираторами.