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10:45, 22 июля 2026 (обновлено: 10:57, 22 июля 2026)Россия

Очевидцы описали атаку ВСУ на складской комплекс в российском регионе

Жители Краснодара рассказали о взрывах во время атаки ВСУ на складской комплекс
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Жители Краснодара, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали складской комплекс, заявили, что во время налета дронов слышали беспрерывные взрывы. Их слова приводит портал 93.RU.

«Земля аж дрожит, за пять минут три баха», — рассказали жители города.

Другие очевидцы признались, что во время атаки ВСУ слышали хлопки и свисты, у некоторых от взрывов дрожала земля. После удара по складскому комплексу многие жители видели столб дыма, а также чувствовали запах гари.

«Сидели в подвале. Жужжало и трясло ужасно, свисты, взрывы — все было слышно», — поделились жители Краснодара.

Ранее власти сообщили, что при ночной атаке ВСУ на Краснодар пострадали десять человек. В результате налета дронов в городе вспыхнул складской комплекс. После атаки жителям Краснодарского края порекомендовали пользоваться респираторами.

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