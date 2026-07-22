Очевидцы описали атаку ВСУ на складской комплекс в российском регионе

Жители Краснодара рассказали о взрывах во время атаки ВСУ на складской комплекс

Жители Краснодара, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали складской комплекс, заявили, что во время налета дронов слышали беспрерывные взрывы. Их слова приводит портал 93.RU.

«Земля аж дрожит, за пять минут три баха», — рассказали жители города.

Другие очевидцы признались, что во время атаки ВСУ слышали хлопки и свисты, у некоторых от взрывов дрожала земля. После удара по складскому комплексу многие жители видели столб дыма, а также чувствовали запах гари.

«Сидели в подвале. Жужжало и трясло ужасно, свисты, взрывы — все было слышно», — поделились жители Краснодара.

Ранее власти сообщили, что при ночной атаке ВСУ на Краснодар пострадали десять человек. В результате налета дронов в городе вспыхнул складской комплекс. После атаки жителям Краснодарского края порекомендовали пользоваться респираторами.