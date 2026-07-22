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10:01, 22 июля 2026 (обновлено: 10:08, 22 июля 2026)Россия

Жителям атакованного ВСУ российского региона дали рекомендации

Жителям Краснодарского края рекомендовали пользоваться респираторами после атаки ВСУ
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жителям Краснодарского края рекомендовали пользоваться респираторами после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также жителям данного российского региона посоветовали воздержаться от нахождения на открытом воздухе. Об этом сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В связи с возгоранием после налета вражеских дронов в Краснодаре горожан призвали также не открывать окна.

В ночь на 22 июля юг России подвергся массированной атаке беспилотников, в Краснодаре вспыхнул складской комплекс. Обломки дронов попали в два многоквартирных дома. Также повреждения получили несколько частных домов в станице Динской.

В Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, по последним данным, пострадали десять человек. В краснодарском Армавире одного горожанина спасти не удалось.

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