Жителям атакованного ВСУ российского региона дали рекомендации

Жителям Краснодарского края рекомендовали пользоваться респираторами после атаки ВСУ

Жителям Краснодарского края рекомендовали пользоваться респираторами после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также жителям данного российского региона посоветовали воздержаться от нахождения на открытом воздухе. Об этом сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В связи с возгоранием после налета вражеских дронов в Краснодаре горожан призвали также не открывать окна.

В ночь на 22 июля юг России подвергся массированной атаке беспилотников, в Краснодаре вспыхнул складской комплекс. Обломки дронов попали в два многоквартирных дома. Также повреждения получили несколько частных домов в станице Динской.

В Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, по последним данным, пострадали десять человек. В краснодарском Армавире одного горожанина спасти не удалось.