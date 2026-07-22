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08:47, 22 июля 2026 (обновлено: 08:48, 22 июля 2026)Россия

Губернатор Краснодарского края рассказал о погибшем и пострадавших из-за атаки БПЛА

Кондратьев: В результате атаки ВСУ на Кубань один человек погиб, еще десять пострадали
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Краснодарский край в ночь на 22 июля подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал о погибшем и пострадавших в результате вражеского удара.

В Армавире обломки беспилотника рухнули на территории предприятия, в результате чего погиб сотрудник.

«Выражаю самые искренние соболезнования близким», — написал Кондратьев.

А при атаке складского комплекса в Краснодаре пострадали десять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, всех их госпитализировали.

Остальным шестерым медики оказали помощь амбулаторно.

На складе до сих ликвидируют последствия ночной атаки и тушат пожар.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодаре части вражеских БПЛА попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской в несколько частных домов.

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