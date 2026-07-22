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Силовые структуры
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15:14, 22 июля 2026Силовые структуры

Владелец напавшей на внука Дарьи Донцовой собаки рассказал свою версию произошедшего

Хозяин собаки, напавшей на внука Донцовой, рассказал, что мальчик побежал к его собаке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Eliska Sestakova / Shutterstock / Fotodom

Владелец напавшей на внука Дарьи Донцовой рассказал свою версию произошедшего. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его словам, все произошло, когда он вместе с питомцем возвращался с прогулки. Несколько детей, среди которых был семилетний внук писательницы, катались на квадроцикле. В какой-то момент, они слезли с него и мальчик побежал к его собаке. В результате, пес набросился на него, повалил на землю и начал грызть. В это время сам мужчина пытался оттянуть его за поводок. Затем, он привязал собаку к столбу и попытался помочь потерпевшему и вызвать ему скорую помощь.

Родители мальчика приехали в течение 10 минут и увезли его. Мужчина отметил, что сейчас он пытается выйти на родителей пострадавшего, чтобы чем-то помочь.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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