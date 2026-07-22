СК отреагировал на нападение собаки на внука Дарьи Донцовой

СК возбудил дело после нападения собаки на семилетнего внука Дарьи Донцовой

Следователи возбудили уголовное дело после того, как на семилетнего внука известной российской писательницы Дарьи Донцовой напала собака. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Уголовное дело возбудили по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

По данным следствия, 21 июля в подмосковной деревне Дубцы к потерпевшему подбежала собака породы акита-ину, которая была на улице на прогулке с хозяином. На собаке на было намордника. В какой-то момент она набросилась на мальчика. В результате, ребенок получил рану головы. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что пострадавший — внук Дарьи Донцовой. Он играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы. Мимо проходил другой житель села со своей собакой, которая набросилась на ребенка. Владелец животного не стал вмешиваться в происходящее.

