СК отреагировал на нападение собаки на внука Дарьи Донцовой

Следователи возбудили уголовное дело после того, как на семилетнего внука известной российской писательницы Дарьи Донцовой напала собака. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.
Уголовное дело возбудили по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).
По данным следствия, 21 июля в подмосковной деревне Дубцы к потерпевшему подбежала собака породы акита-ину, которая была на улице на прогулке с хозяином. На собаке на было намордника. В какой-то момент она набросилась на мальчика. В результате, ребенок получил рану головы. Его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что пострадавший — внук Дарьи Донцовой. Он играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы. Мимо проходил другой житель села со своей собакой, которая набросилась на ребенка. Владелец животного не стал вмешиваться в происходящее.