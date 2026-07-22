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15:16, 22 июля 2026 (обновлено: 15:42, 22 июля 2026)Мир

Спонсоров Украины призвали беспокоиться из-за решений Зеленского

UnHerd: Западные спонсоры Зеленского должны беспокоиться из-за его политических решений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Западные спонсоры президента Украины Владимира Зеленского должны беспокоиться из-за его излишней увлеченности внутренней политикой. Такое мнение выразила старший научный сотрудник и директор программы военного анализа вашингтонского исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в статье для портала UnHerd.

«Кадровые перестановки (...) можно объяснить фиксацией Зеленского на внутренней политике (...), из-за чего его спонсорам в Европе и США следует беспокоиться (...). Зеленский, с одной стороны, отвлекается от боевых действий, а с другой — находится в зависимости от них», — заявила эксперт.

Ранее стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский был уволен со своего поста. Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ.

15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Сообщалось, что одной из причин его увольнения являлись постоянные конфликты с Сырским. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты, митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.

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