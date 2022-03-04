В Госдуме прокомментировали блокировку Facebook в России

Депутат Антон Горелкин прокомментировал блокировку Facebook в России. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике заявил, что аудитория социальной сети перейдет на VK и мессенджер Telegram. Он подчеркнул, что Facebook стал инструментом информационной войны, по сути, отделом пропаганды.

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook в России. Такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».