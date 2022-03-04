Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал Facebook

Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook в России

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как объяснили в Роскомнадзоре, такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. Так, с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».

В ведомстве отметили, что такие ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. До этого компания Meta отказалась исполнить решение российских властей о снятии ограничений с аккаунтов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Samsung остановила экспорт своей продукции в Россию
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.