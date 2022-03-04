Роскомнадзор заблокировал Facebook

Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как объяснили в Роскомнадзоре, такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. Так, с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».

В ведомстве отметили, что такие ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. До этого компания Meta отказалась исполнить решение российских властей о снятии ограничений с аккаунтов.