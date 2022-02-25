Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook

Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. Сообщение об этом появилось 25 февраля на сайте регулятора.

Уточняется, что частичное ограничение доступа начинается 25 февраля. Соответствующие меры Роскомнадзор стал осуществлять в связи с решением генеральной прокуратуры России. «25 февраля генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России», — говорится в сообщении регулятора.

Как следует из заявления Роскомнадзора, меры в отношении Facebook связаны с цензурой платформой российских СМИ. «24 февраля социальная сеть Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру"», — сообщили в ведомстве. В Роскомнадзоре добавили, что требования регулятора в адрес Meta Platforms снять ограничения и объяснить их причину были проигнорированы.

