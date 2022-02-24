На страницу телеканала «Звезда» в Facebook наложили ограничения

Социальная сеть Facebook наложила ограничения на страницу телеканала «Звезда» минимум на 90 дней. Об этом сообщает «Интерфакс».

В соцсети назвали причиной ограничений неоднократную публикацию фейковой информации. «Facebook ограничил страницу "Звезды" за публикацию якобы "фейков", за которые соцсеть посчитала сообщения Министерства обороны РФ о подавлении средств противовоздушной обороны ВС (вооруженных сил — прим. «Ленты.ру») Украины и про военных погранслужбы Украины, не оказывающих сопротивления российским подразделениям», — говорится в сообщении телеканала.

Ограничения предусматривают запрет на рекламу в Facebook, а также регистрацию новых страниц. Кроме того, посты телеканала будут пессимизировать в алгоритмической выдаче, чтобы их видело меньше пользователей.

Также 24 февраля на официальные аккаунты «Ленты.ру» и «Газеты.Ru» в Facebook стали массово приходить уведомления о проверке материалов, которым присваивается пометка «Ложь». Эти материалы опубликованы на сайтах изданий, но в официальных аккаунтах в Facebook их нет. Однако уведомления о ложной информации автоматически приходят на официальные страницы в соцсети, их обилие также грозит пессимизацией издания в новостных лентах, запретом на публикацию контента и блокировкой.

При этом оценку «ложь» получают новостные публикации, источником информации в которых служат российские министерства и ведомства. К примеру, эту пометку получила новость о том, что украинские военные массово покидают занимаемые позиции и бросают вооружение, несмотря на то что информация опубликована Минобороны России.

Кроме того, Facebook пометила текстовую трансляцию канала Russia Today о ситуации в Донбассе как фейковую. Это решение было принято на основании статьи независимых экспертов по проверке фактов. При этом представители канала заверили, что публиковали официальную информацию Минобороны России, заявления украинских властей, лидеров европейских стран, ЕС и ООН.

Проверкой фактов в российском Facebook занимается украинская организация StopFake. Facebook начала сотрудничать с ней весной 2020 года. По данным американских СМИ, организация связана с радикальными объединениями. В частности, были доказаны связи StopFake с лидерами ультраправых и неонацистских группировок.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве заверили, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.