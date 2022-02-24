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Роскомнадзор потребовал снять ограничения со страницы канала «Звезда» в Facebook

Роскомнадзор направил в Meta письмо с требованием снять ограничения со страницы «Звезды»

Фото: Shutterstock

Роскомнадзор направил руководству компании Meta Platforms письмо с требованием снять все ограничения, которые были наложены на официальную страницу телеканала «Звезда» в социальной сети Facebook, а также объяснить их введение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В направленном письме отмечается, что блокировка администрацией Facebook официального аккаунта российского телеканала «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

Представители ведомства добавили, что в настоящий момент фиксируют участившиеся случаи необоснованной блокировки аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на зарубежных интернет-платформах. В этой связи они призвали россиян регистрироваться и использовать национальные соцсети и интернет-ресурсы.

О том, что на страницу канала «Звезда» в Facebook наложили ограничения, стало известно ранее 24 февраля. Причиной блокировки назвали неоднократную публикацию недостоверной информации. В частности, администрация соцсети посчитала фейком сообщения Министерства обороны России о подавлении средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и про военных погранслужбы Украины, которые не оказали сопротивления российским подразделениям.

Евгения Наумова
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