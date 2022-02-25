Meta отказалась исполнить решение российских властей о снятии ограничений

Meta отказалась исполнять требования российских властей о снятии ограничений с аккаунтов СМИ в Facebook. Об этом заявил один из вице-президентов компании Ник Клегг в Twitter.

«Вчера российские власти приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов», — указал он.

Ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. Соответствующие меры осуществляются в связи с решением генеральной прокуратуры России. Требования снять ограничения с аккаунтов российских СМИ и объяснить их причину были проигнорированы.

24 февраля ведомство направило Meta Platforms письмо с требованием снять ограничения со страницы «Звезды». В послании отмечалось, что блокировка администрацией Facebook официального аккаунта российского телеканала «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

До этого стало известно, что Facebook наложила ограничения на страницу «Звезды» минимум на 90 дней. В телеканале заявили, что решение платформы связано с якобы публикацией "фейков". Помимо того, 24 февраля на официальные аккаунты «Ленты.ру» и «Газеты.Ru» в Facebook стали массово приходить уведомления о проверке материалов, которым присваивается пометка «Ложь».