В Meta прокомментировали блокировку Facebook в России

Вице-президент компании Meta Ник Клегг прокомментировал блокировку социальной сети Facebook в России. Его слова передает ТАСС.

Как заявил Клегг, Facebook будет делать все возможное, чтобы восстановить работу на российской территории.

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook в России. Там объяснили, что такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. До этого компания Meta отказалась исполнить решение российских властей о снятии ограничений с аккаунтов.