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Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России

Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки о ВС РФ и призывах к санкциям
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ), а также за призывы к антироссийским санкциям. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Согласно ей, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей. Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Статья «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц» УК РФ распространяется на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением «мер ограничительного характера» в виде «введения или продления политических или экономических санкций» в отношении России, ее граждан или юридических лиц.

Наказание по ней предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет. Также возможно наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ до 3 лет, ареста до 6 месяцев либо лишения свободы на срок до 3 лет с возможным штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.

Марина Совина
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