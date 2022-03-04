В России заблокировали Twitter

Роскомнадзор начал блокировать Twitter на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее 4 февраля в России оказался заблокирован Facebook. Причиной этого стало ограничение со стороны соцсети доступа к российским СМИ. Так, с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».