Даня Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире
Блогер Даня Милохин во время прямого эфира со своим коллегой Артуром Бабичем исполнил государственный гимн Украины. Трансляция доступна на его Twitch-канале.
«Давай! Ще не вмерла [Україна] (Не погибла еще Украина — прим. "Ленты.ру")», — попытались пропеть строку два блогера, но остановились.
После этого Бабич начал объяснять Милохину перевод текста гимна. Затем блогер запел еще раз, но не продвинулся дальше первой строчки.
Ранее Милохин сообщил о том, что он оформил визу в США, чтобы встретиться с друзьями из команды Dream Team и снять совместные ролики. Он опроверг слухи о том, что собирается переехать из России.
25 октября блогер объявил, что покидает шоу «Ледниковый период». Свой уход Милохин объяснил тем, что устал от проекта. «У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему я это делаю. Я считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви нет, то делать это нет смысла», — заявил он и выразил надежду на то, что зрители и участники проекта поймут его решение.