Даня Милохин прокомментировал слухи об эмиграции

Блогер Даня Милохин опроверг слухи о своей эмиграции в США

Популярный блогер Даня Милохин объяснил, зачем он оформил визу в США, и опроверг информацию о том, что он планирует уехать из России. Слухи об эмиграции тиктокер прокомментировал изданию Super.

«Я сделал визу, но переезжать не собираюсь. Хочу встретиться с моими ребятами из команды Dream Team, поснимать тиктоки, пожить, поделиться эмоциями. Мы со многими давно не виделись. Эмигрировать ни в коем случае не планирую, да у меня и не получится: дела почти все здесь, много проектов», — сказал блогер и добавил, что любит Россию.

Милохин также рассказал, что на данный момент занимается организацией своего 20-летия. Блогер планирует отпраздновать свой день рождения в московском аквапарке.

В сентябре Милохин рассказал, как проходили съемки шоу «Ледниковый период» на Первом канале, на которые у него ушло почти полгода. «Было очень круто, но я устал, и в какой-то момент я понимал, что хочу просто уйти», — поделился блогер. Тем не менее блогер принял участие в новом сезоне «Ледникового периода».