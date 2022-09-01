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Даня Милохин рассказал о закулисье популярного шоу Первого канала

Блогер Даня Милохин признался, что хотел покинуть шоу «Ледниковый период»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Популярный блогер Даня Милохин рассказал о закулисье шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В проекте Agent Show ведущей Анастасии Ивлеевой, доступном на YouTube, он признался, что в конце сезона хотел покинуть шоу.

Тиктокер рассказал, что на съемки в «Ледниковом периоде» у него ушло почти полгода. «Было очень круто, но я устал, и в какой-то момент я понимал, что хочу просто уйти», — заявил он. По словам блогера, всерьез он задумался об уходе, когда снимали последние два выпуска шоу. «Я хотел просто, никому не сказав, исчезнуть», — добавил он.

По словам Милохина, отказаться от мысли покинуть популярное шоу ему помог призер Олимпийских игр по фигурному катанию и продюсер шоу Илья Авербух. «У него есть какой-то дар убеждения. Он очень умеет под тебя подстраиваться, он так со мной круто общался все это время, что, можно сказать, из-за него я продолжил», — отметил блогер.

Милохин также сообщил, что планирует принять участие в новом сезоне «Ледникового периода». Помимо него, в проекте снимутся тиктокеры Юля Гаврилина и Валя Карнавал, а также двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева. «Говорят, будет самый звездный состав», — заключил он.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с Даней Милохиным, выступавшим в качестве ее партнера в «Ледниковом периоде». Она заявила, что с блогером ее связывают исключительно дружеские отношения. До этого спортсменка признавалась, что волновалась перед первой встречей с тиктокером. Чувства перед первыми пробами она сравнила со смертной казнью.

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Олег Давыдов
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