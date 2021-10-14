Медведева сравнила пробы с Милохиным со смертной казнью

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Данила Милохина стали участниками нового сезона телешоу «Ледниковый период». Спортсменка поделилась эмоциями от знакомства с будущим партнером в YouTube-проекте «Дерзкая готовка с Ляйсан!».

Спортсменка призналась, что волновалась перед первой встречи с тиктокером. Чувства перед первыми пробами она сравнила со смертной казнью. Однако увидев будущего партнера, девушка сразу успокоилась. Медведева поняла, что составила ошибочные впечатления о Милохине.

«Эти круглые голубые глаза смотрят тебе прямо в душу: "Давай, научи меня кататься. Я готов! Да, я все понял". Он настолько быстро схватывает и оказался намного сильнее, чем кажется. Он вроде бы хиленький, но на самом деле силы-то достаточно!» — рассказала фигуристка.

Медведева рассказала, что у пары сейчас много тренировок. Так, в день интервью они отработали три часа, а вечером планировали же посвятить катанию столько. По словам Медведевой, находясь на льду, последнее, что они с Милохиным делают — смотрят друг на друга из-за ограниченности времени.

«Нужно быть хорошо подготовленными, смотрим на себя. Это не спортивная лирика, а мы реально смотрим на себя. Времени в обрез», — заключила девушка.

Ранее в сети появилось видео выступления Милохина и Медведевой на «Ледниковом периоде». В ходе проката тиктокер неудачно выполнил поддержку, в результате чего упала фигуристка и и сам Милохин. За это его подвергла критике заслуженный тренер Татьяна Тарасова.