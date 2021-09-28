Даня Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на «Ледниковом периоде»

Российский блогер и музыкант Даня Милохин неудачно исполнил поддержку, выступая в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Видео инцидента опубликовано в Instagram Super.ru.

Тиктокер во время проката потерял равновесие, упал сам и уронил спортсменку на лед. Как уточняет «Спорт-Экспресс», никто не получил серьезных травм, а Милохину потребовалась заморозка. Медведева же после выступления рассказала, что с ней все в порядке, и призвала болельщиков не волноваться.

В понедельник, 27 сентября, был опубликован состав участников нового сезона «Ледникового периода». В проекте в парном катании выступают дуэты, составленные из спортсменов и звезд, не занимавшихся профессионально фигурным катанием.

Помимо Медведевой, в новом сезоне выступят олимпийские чемпионы Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова, Екатерина Боброва и Татьяна Волосожар, а также другие титулованные фигуристы.