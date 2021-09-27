Евгения Медведева станет участницей «Ледникового периода»

Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в новом сезоне ледового шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Первый канал».

Кроме Медведевой, в шоу выступят и другие фигуристы: Аделина Сотникова, Роман Костомаров, Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко, Екатерина Боброва, Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина, Максим Маринин, Яна Хохлова, Татьяна Волосожар и Александр Энберт. Также в проекте примут участие блогер Даня Милохин, актрисы Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Янина Студилина, Дарья Мельникова и Агата Муцениеце, телеведущая Ксения Бородина, музыкант Никита Пресняков, актеры Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Гела Месхи, Федор Федотов и рэпер Дава.

Пока неизвестно, как герои шоу будут распределены по парам. Ожидается, что премьера состоится 2 октября. Ведущими «Ледникового периода» станут олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив Загитовой. Прошлый сезон фигуристка пропустила из-за травмы спины.