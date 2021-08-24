Медведева призналась в любви к «дорогому шмоту и блестящим цацкам»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что ей нравится дорогая брендовая одежда. Об этом спортсменка рассказала в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Медведева сообщила, что среди брендов предпочитает Dior и Burberry. «Люблю хороший, дорогой шмот. Цацки всякие блестящие. Я же фигуристка, у меня все должно блестеть», — призналась спортсменка.

Фигуристка рассказала, что раньше могла работать ради того, чтобы купить дорогую сумку. Но, как призналась Медведева, теперь ее цели поменялись. По ее словам, в последнее время она предпочитает одеваться в стиле минимализм. Для нее достаточно трех-четырех пар джинсов и рубашки, чтобы чувствовать себя комфортно. Медведева отметила, что больше не испытывает необходимости в брендовых обновках.

Медведева дважды выиграла чемпионат мира и чемпионат Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане она завоевала серебряную медаль. Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за травмы спины. Ранее Медведева рассказала об отношениях с Алиной Загитовой. признавшись, что временами испытывала из-за нее злость.