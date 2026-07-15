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21:25, 15 июля 2026Бывший СССР

Зеленский обрушился с обвинениями на главу Минобороны Украины

Депутат Рады Железняк: Зеленский обвинил главу Минобороны Федорова в провале реформы ТЦК
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился на главу Минобороны республики Михаила Федорова, обвинив его в провале реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата). Его цитирует депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Зеленский сказал, что не может выбирать между [главкомом Воруженных сил Украины (ВСУ) Александром] Сырским и Федоровым. И сказал, что последний провалил реформу ТЦК», — написал нардеп.

По словам Железняка, украинский лидер аргументировал снятие Федорова с должности министра обороны и будущее назначение на этот пост действующего министра внутренних дел Игоря Клименко тем, что только Клименко сможет реформировать ТЦК.

«Ну-ну, посмотрим на эти безудержные реформы», — отметил украинский депутат, добавив, что увольнение Федорова было несправедливым, и что администрация Зеленского умеет «растоптать и облить грязью».

Ранее президент Украины заявил, что еще не принял решение, будет ли бывший министр обороны Михаил Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. В Раде уже делают предпложения, какой пост Федоров займет следующим.

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