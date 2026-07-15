Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:02, 15 июля 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о судьбе бывшего министра обороны Украины

Зеленский заявил, что не принял решения, будет ли Федоров новым министром обороны Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решения, будет ли бывший министр обороны Михаил Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram.

По словам украинского лидера, 15 июля он встретится с Федоровым и руководством армии. Они обсудят приоритеты дальнейшей работы.

«Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, решение проблем ТЦК и закрытие воздушного пространства. Сегодня у меня также состоятся беседы с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это у меня будет до заседания фракции», — уточнил Зеленский.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Я буду защищать Сербию». Дружественный России лидер приехал к Зеленскому. Как отреагировали в Кремле?
    Немецкие промышленники призвали ударить по Китаю пошлинами
    В России захотели подсказать Трампу шаги для урегулирования конфликта на Украине
    Потери авиакомпаний Китая из-за роста цен на топливо оценили
    Жители российского региона начали добираться на работу на лодках из-за паводка
    Назван верный способ очистить память смартфона
    Торговое судно с азербайджанцами попало под удар беспилотника у Одессы
    Акции «Газпрома» упали до минимума за 17 лет
    Россиянин развращал несовершеннолетних мальчиков
    В России очереди на заправку приравняли к неправильной парковке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok