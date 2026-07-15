Зеленский сделал заявление о судьбе бывшего министра обороны Украины

Зеленский заявил, что не принял решения, будет ли Федоров новым министром обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решения, будет ли бывший министр обороны Михаил Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram.

По словам украинского лидера, 15 июля он встретится с Федоровым и руководством армии. Они обсудят приоритеты дальнейшей работы.

«Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, решение проблем ТЦК и закрытие воздушного пространства. Сегодня у меня также состоятся беседы с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это у меня будет до заседания фракции», — уточнил Зеленский.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.