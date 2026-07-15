Зеленский сделал заявление о судьбе бывшего министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решения, будет ли бывший министр обороны Михаил Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram.
По словам украинского лидера, 15 июля он встретится с Федоровым и руководством армии. Они обсудят приоритеты дальнейшей работы.
«Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, решение проблем ТЦК и закрытие воздушного пространства. Сегодня у меня также состоятся беседы с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это у меня будет до заседания фракции», — уточнил Зеленский.
14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.