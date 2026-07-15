Стало известно об огромных тратах США на военную операцию в Иране

NBC: Война с Ираном может обойтись США до 100 миллиардов долларов

Затраты Соединенных Штатов на военную операцию в Иране могут составить от 80 до 100 миллиардов долларов. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники, знакомые с оценками Пентагона.

Как уточняется, 14 июля на слушаниях в Сенате исполняющий обязанности замминистра обороны по финансам Джулс Херст сделал заявление насчет затрат на операцию в республике. По его словам, затраты без учета ремонта пострадавших на Ближнем Востоке баз оцениваются в 30 миллиардов долларов. При этом Херст уточнил, что оценка была дана несколько месяцев назад, он не располагает более новыми данными.

Согласно внутренним оценкам американского военного ведомства, замены уничтоженных самолетов и восстановления резерва боеприпасов затраты на боевые действия могут возрасти до 80 — 100 миллиардов долларов.

В мае сообщалось, что власти Соединенных Штатов израсходовали более 85 миллиардов долларов в войне с Ираном. Выяснилось, что показатель практически втрое превышает сумму в 29 миллиардов долларов — ее ранее называл Джулс Херст.

15 июля Соединенные Штаты начали новую волну ударов по территории Ирана. Целью операции является ослабление военных возможностей Тегерана, которые используются иранскими силами для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.