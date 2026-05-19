06:59, 19 мая 2026Мир

Вскрылись ошеломляющие траты США на войну в Иране

США потратили более $85 млрд на военную операцию против Ирана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Власти Соединенных Штатов израсходовали более 85 миллиардов долларов в войне с Ираном, которая длится 79 дней. Об этом сообщается на сайте портала Iran War Cost Tracker.

Авторы платформы подсчитывают, какое количество средств уходит на содержание персонала кораблей, переброшенных в регион, а также множество других военных затрат. Выяснилось, что показатель практически втрое превышает сумму в 29 миллиардов долларов — ее ранее называл исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона США Джулс Херст.

До этого стало известно, что Пентагон выделил Украине 400 миллионов долларов, которые были санкционированы Конгрессом США, но оставались замороженными. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что сумму направили для укрепления европейского потенциала.

