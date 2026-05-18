iPhone стали работать меньше

07:45, 19 мая 2026

В Apple заявили, что iPhone могут работать меньше после обновления iOS
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Временное снижение времени автономной работы iPhone является нормальным. Об этом сообщает издание Ubergizmo.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей смартфонов Apple, которые появились после выхода iOS 26.5 в начале мая. Владельцы iPhone посетовали на то, что их устройства стали работать меньше на одной зарядке. Авторы портала сослались на компанию, в которой объяснили, что такое поведение девайсов не должно вызывать опасений.

Специалисты IT-гиганта сослались на свой же документ поддержки, в котором говорится, что новая версия iOS может временно снижать автономность смартфонов. «Это нормально, так как устройству требуется время для завершения процесса настройки в фоновом режиме», — разъяснили в Apple. В компании подчеркнули, что телефону нужно время, чтобы провести индексацию, загрузить новые ресурсы и обновить ряд приложений.

В корпорации отметили, что все необходимые процессы займут какое-то непродолжительное время. Журналисты Ubergizmo, сославшись на рекомендации Apple, посоветовали пострадавшим пользователям подождать несколько дней.

Ранее авторы BGR перечислили самые распространенные мифы, касающиеся зарядки смартфона. Так, они опровергли утверждение о том, что пользоваться телефоном во время его зарядки опасно.

