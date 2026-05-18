iPhone стали работать меньше

Временное снижение времени автономной работы iPhone является нормальным. Об этом сообщает издание Ubergizmo.
Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей смартфонов Apple, которые появились после выхода iOS 26.5 в начале мая. Владельцы iPhone посетовали на то, что их устройства стали работать меньше на одной зарядке. Авторы портала сослались на компанию, в которой объяснили, что такое поведение девайсов не должно вызывать опасений.
Специалисты IT-гиганта сослались на свой же документ поддержки, в котором говорится, что новая версия iOS может временно снижать автономность смартфонов. «Это нормально, так как устройству требуется время для завершения процесса настройки в фоновом режиме», — разъяснили в Apple. В компании подчеркнули, что телефону нужно время, чтобы провести индексацию, загрузить новые ресурсы и обновить ряд приложений.
В корпорации отметили, что все необходимые процессы займут какое-то непродолжительное время. Журналисты Ubergizmo, сославшись на рекомендации Apple, посоветовали пострадавшим пользователям подождать несколько дней.
