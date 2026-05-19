Собянин назвал число сбитых с начала суток на подлете к Москве беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с начала суток на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что на месте падения обломков дронов начали работу экстренные службы. Других подробностей о налетах вражеских беспилотников Собянин не привел.

До этого в Минобороны рассказали, что за минувшую ночь над регионами России сбили 315 украинских дронов. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.