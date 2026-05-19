09:46, 19 мая 2026

Венгрия сигнализировала о сдвиге по вопросу интеграции Украины в ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Moore / Getty Images

Венгрия, вероятно, поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) в ближайшие недели. Такой сигнал дал старт консультаций по правам закарпатских венгров, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила о начале двусторонних переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой по восстановлению прав национального меньшинства. Экспертные консультации стартуют со вторника.

Ранее Будапешт блокировал евроинтеграционные шаги Киева, требуя возвращения прав венгерской общины в Закарпатье, включая возможность обучения на родном языке. Прошлое правительство Венгрии возлагало ответственность за ухудшение отношений на украинскую сторону.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина должна выполнить 11 требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье, чтобы Будапешт одобрил начало процесса приема Киева в ЕС. В частности, она должна гарантировать право венгров на собственные образовательные и культурные учреждения и согласовывать будущие языковые и образовательные законы Украины с венгерской общиной Закарпатья.

