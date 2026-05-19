Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 19 мая 2026Силовые структуры

Устроившие подрыв в воинской части в России попали на видео

ФСБ показала видео с иностранцами, устроившими подрыв БПЛА в в/ч под Воронежем
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала оперативное видео задержания двоих завербованных Украиной иностранцев, устроивших подрыв дрона на территории воинской части в Воронежской области. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны спецназовцы, которые хватают и укладывают на землю мужчин.

Задержанные являются выходцами из ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения. Они выполняли задание Службы безопасности Украины (СБУ) о совершении диверсии на объекте Минобороны России. Задержанные прибыли в Воронежскую область, забрали из тайника FPV-дроны со взрывчаткой, активировали их и подорвали один беспилотник на территории воинской части.

Диверсантов заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили цель ударов ВСУ по Ярославлю

    В России резко выросли продажи одного типа машин

    Крысы атаковали двор в российском городе

    В США раскритиковали Су-57Д

    Мужчинам в климаксе дали несколько советов

    Появились подробности об аварийно севшем в российском лесу самолете

    Сотрудник российской колонии воровал деньги у заключенных

    Двух участниц популярного телешоу изнасиловали на съемках

    Четверо пассажиров перевернувшегося на Байкале катера не выжили

    Россиянин поставил на матч чемпионата Италии и выиграл более 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok