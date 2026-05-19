Сотрудник российской колонии воровал деньги у заключенных

В Ростове-на-Дону осужден сотрудник колонии №10, воровавший деньги у заключенных

В Ростове-на-Дону осужден сотрудник колонии №10, воровавший деньги со счетов заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash

По данным канала, фигурант знал, что для онлайн-переводов нужны заявления от осужденных и подделывал их. Мужчина сам подавал казначейству бумаги, в которых указывал сторонних получателей денег. Позже, во время суда, потерпевшие заявили, что никого из них не знают и согласия на операции по переводу средств не давали. Отправленные деньги фигурант обналичивал, а потом распределял по цепочке между участниками схемы. Таким образом он украл 125 тысяч рублей. Эти деньги будут возвращены владельцам.

Подозреваемый отправится на 1,5 года в колонию общего режима.

