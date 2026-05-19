12:11, 19 мая 2026

ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни беспилотников

Минобороны России: Системы ПВО сбили 651 БПЛА и пять управляемых авиабомб
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управляемые авиабомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять управляемых авиабомб, а также 651 беспилотник самолетного типа.

Других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 19 мая над регионами Российской Федерации сбили 315 украинских БПЛА. В министерстве уточнили, что атакам подверглись 19 регионов страны, дроны также сбивали над акваторией Азовского моря. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу, указали в Минобороны.

