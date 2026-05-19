Пассажирские самолеты закружили над Санкт-Петербургом

Лайнеры из Ташкента, Стамбула, Самарканда, Казани и Москвы закружили над Пулково

Пассажирские самолеты, летевшие в Санкт-Петербург из Ташкента, Стамбула, Самарканда, Казани и Москвы, закружили над Пулково. Об этом сообщает «Фонтанка».

Лайнеры меняют траекторию и уходят в зоны ожидания в Ленинградской области или над акваторией Финского залива из-за принятых мер для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, которые ввели второй раз за утро 19 мая.

Уточняется, что первый раз их вводили около 9:45 до 10:10. В 11:00 аэродром снова перестал принимать и выпускать самолеты. Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в регионе сохраняется.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни БПЛА. Системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиабомб, а также 651 беспилотник самолетного типа.